Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) estreou-se a vencer uma prova do Moto GP, logo em "casa", após ter conquistado o Grande Prémio de Espanha, este domingo. O feito permite-lhe assumir a liderança da geral de MotoGP, superando o irmão, Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), que caiu logo na terceira volta em Jérez de la Frontera, situação que condicionou de forma decisiva a sua prestação.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) largou da pole position e aguentou a primeira posição até à 11.ª volta, quando foi ultrapassado por Alex Márquez, que dominou a corrida a partir daí, a qual concluiu com o tempo de 40:56.374 minutos.

Quartararo, que não subia ao pódio desde 2023, segurou o segundo posto, apesar da pressão do antigo campeão do mundo, Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), que foi terceiro em Jérez de la Frontera.

Já Marc Márquez, que caiu para a última posição do Grande Prémio de Espanha na sequência da queda madrugadora, terminou a corrida dentro dos pontos, no 12.º lugar.

Alex e Marc Márquez tornaram-se nos primeiros irmãos a vencerem um Grande Prémio de MotoGP.

Na geral, Alex Márquez chegou aos 140 pontos, somando mais um do que Marc Márquez. Bagnaia fecha o pódio, com 120 pontos. O português Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP), que continua a recuperar de lesão, é 22.º, com dois pontos somados.

O mundial de MotoGP regressa no fim de semana de 9 e 11 maio, em Le Mans, com o Grande Prémio de França, a sexta etapa do calendário da categoria rainha de motociclismo.