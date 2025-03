A recuperar de uma operação ao pulso esquerdo, o campeão em título do MotoGP, Jorge Martín, confirmou que não voltará às pistas em março, o que o obrigará a falhar o Grande Prémio das Américas, no Texas, no dia 30 deste mês, para lá do Grande Prémio da Argentina, que se disputa no próximo fim de semana. O piloto espanhol também ficou de fora da prova de abertura do Mundial de motos, na Tailândia.

Martín magoou-se com gravidade no pulso esquerdo durante uma sessão de treinos, no período de pré-temporada, o que o obrigou a ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

A special appearance at the press but not with the news we were expecting 💔#ArgentinaGP 🇦🇷https://t.co/DEu6NDrQq3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 13, 2025

O regresso às pistas do espanhol, de 27 anos, pode acontecer no Qatar, no fim de semana de 11 a 13 de abril, mas tudo vai depender da forma como continuará a evoluir o processo de recuperação ao problema no pulso.

«Gostava de fazer um ensaio antes de voltar à competição porque não me sinto muito bem», comentou Jorge Martin, que pretende regressar ao ativo apenas quando estiver «plenamente recuperado».

Apenas com um Grande Prémio disputado, na Tailândia, Marc Márquez (Ducati) lidera o campeonato com 37 pontos. O português Miguel Oliveira (Yamaha) é 16.º, com dois pontos.