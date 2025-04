O campeão do mundo de MotoGP, Jorge Martín (Aprilia Racing), sofreu uma queda aparatosa durante o Grande Prémio do Catar, da qual resultaram 11 costelas partidas e uma inflamação da pleura, que obrigou à drenagem do tórax do piloto espanhol.

O acidente aconteceu a nove voltas do fim da corrida, numa altura em que Martín seguia no 17.º lugar. O espanhol perdeu o controlo da Aprilia e, após a queda, foi atingido, de forma inadvertida, pela moto de Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), que seguia logo atrás de si.

Jorge Martín continuará internado num hospital de Doha até receber alta médica, sendo pouco provável que esteja a postos para o regresso do campeonato, no final de abril, em Jérez de la Frontera.

O acidente aconteceu durante a estreia do espanhol na atual edição do mundial de MotoGP, depois de ter falhado as primeiras três corridas devido a problemas físicos que remontavam à pré-temporada, quando foi operado à mão esquerda na sequência de uma queda.

O Grande Prémio do Catar foi ganho por Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), que lidera o Mundial de pilotos com 123 pontos, mais 17 do que o segundo classificado, o seu irmão, Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP).