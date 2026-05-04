Este domingo ficaram fechadas as duas últimas eliminatórias da primeira fase dos play-offs da NBA com Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers a garantirem um lugar tardio nos quartos de final da prova, após vitórias no jogo sete.

Os Pistons venceram na receção aos Magic por 116-94 e fecharam a série em 4-3. O destaque do jogo vai para Paolo Banchero, ala dos Magic, que registou 38 pontos, que ainda assim não chegaram para salvar a formação de Orlando da eliminação.

Do lado dos vencedores, Cade Cunningham apontou um duplo-duplo, chegando aos 32 pontos e 12 ressaltos, números importantes para a vitória dos Pistons na «negra».

Quem também garantiu um lugar nos quartos foram os Cavaliers, que fecharam a série em 4-3, ao vencer na receção aos Toronto Raptors, por 114-102.

O jogo, que estava empatado ao intervalo depois de dois quartos muito equilibrados em pontos (24-26 e 25-23), abriu logo no regresso dos balneários com a equipa de Cleveland a fazer o dobro dos pontos dos Raptors no terceiro quarto (38-19). Até ao fim, a formação visitante ainda reduziu, mas não foi capaz de evitar a vitória caseira dos Cavaliers, que garantem assim a passagem à próxima fase.

Com estas vitórias ficou fechado o quadro dos quartos de final da NBA, quem tem início já esta segunda-feira (madrugada de terça em Portugal).

Os jogos dos quartos de final do play-off da NBA

New York Knicks - Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers