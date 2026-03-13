NBA: Celtics de Neemias perdem em noite histórica de Shai Gilgeous-Alexander
Canadiano supera recorde de Wilt Chamberlain de 20 ou mais pontos em 127 jogos consecutivos
Os Boston Celtics, de Neemias Queta, somaram a segunda derrota seguida na NBA, desta feita na visita aos Oklahoma City Thunder, por 104-102.
Uma falta a 0.8 segundos do fim permitiu a Chet Holmgren converter dois lances livres e decidir um encontro que foi bastante equilibrado. Os Celtics, de resto, estiveram na frente no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.
O grande protagonista da noite foi Shai Gilgeous-Alexander, ele que se tornou no primeiro jogador da NBA a apontar 20 ou mais pontos em 127 jogos consecutivos, batendo o recorde de Wilt Chamberlain, que já vinha de janeiro de 1963.
O base canadiano somou 35 pontos, nove assistências e seis ressaltos. Atrás, com apenas menos um ponto, esteve Jaylen Brown, o melhor da noite no lado dos Celtics, que ainda conseguiu sete assistências e seis ressaltos.
Já Neemias, que esteve em campo cerca de 27 minutos, somou quatro pontos e destacou-se com dez ressaltos, um máximo na partida.
Os Oklahoma City Thunder mantêm-se na liderança da Conferência Oeste, enquanto os Boston Celtics seguem em segundo a Este.
Nos outros jogos da noite, destaque ainda para a exibição de Luka Doncic, na vitória caseira dos Los Angeles Lakers sobre os Chicago Bulls (142-130). O esloveno chegou aos 51 pontos e ainda somou dez ressaltos e nove assistências.