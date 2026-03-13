Os Boston Celtics, de Neemias Queta, somaram a segunda derrota seguida na NBA, desta feita na visita aos Oklahoma City Thunder, por 104-102.

Uma falta a 0.8 segundos do fim permitiu a Chet Holmgren converter dois lances livres e decidir um encontro que foi bastante equilibrado. Os Celtics, de resto, estiveram na frente no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

O grande protagonista da noite foi Shai Gilgeous-Alexander, ele que se tornou no primeiro jogador da NBA a apontar 20 ou mais pontos em 127 jogos consecutivos, batendo o recorde de Wilt Chamberlain, que já vinha de janeiro de 1963.

O base canadiano somou 35 pontos, nove assistências e seis ressaltos. Atrás, com apenas menos um ponto, esteve Jaylen Brown, o melhor da noite no lado dos Celtics, que ainda conseguiu sete assistências e seis ressaltos.

Já Neemias, que esteve em campo cerca de 27 minutos, somou quatro pontos e destacou-se com dez ressaltos, um máximo na partida.

Os Oklahoma City Thunder mantêm-se na liderança da Conferência Oeste, enquanto os Boston Celtics seguem em segundo a Este.

Nos outros jogos da noite, destaque ainda para a exibição de Luka Doncic, na vitória caseira dos Los Angeles Lakers sobre os Chicago Bulls (142-130). O esloveno chegou aos 51 pontos e ainda somou dez ressaltos e nove assistências.

Resultados da NBA na última madrugada:

Detroit Pistons-Philadelphia Sixers, 131-109

Indiana Pacers-Phoenix Suns, 108-123

Orlando Magic-Washington Wizards, 136-131

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets, 108-97

Miami Heat-Milwaukee Bucks, 112-105

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks, 112-120

San Antonio Spurs-Denver Nuggets, 131-136

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, 104-102

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls, 142-130