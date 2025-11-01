Com Neemias Queta novamente de início, os Boston Celtics venceram à tangente em casa dos Philadelphia 76ers (109-108), numa partida da Conferência Este, também a contar para a NBA Cup.

Os Celtics arrecadaram o terceiro triunfo consecutivo e, ao mesmo tempo, puseram fim à série de cinco vitórias consecutivas dos Sixers.

Em quase 20 minutos, Neemias Queta somou quatro pontos, quatro ressaltos e ainda uma assistência. No entanto, a principal figura dos forasteiros foi Jaylen Brown, que anotou 32 pontos, o máximo do encontro.

No lado contrário, Tyrese Maxey registou um duplo-duplo (26 pontos, 14 assistências e oito ressaltos), enquanto Joel Embiid chegou aos 20 pontos.

Com este desaire dos Philadelphia 76ers, os Chicago Bulls são a única equipa ainda invencível a Este. Na última madrugada, em Illinois, derrotaram os New York Knicks, por 135-125.

Quem esteve em alta na última madrugada foi Luka Doncic. De volta após falhar três jogos por lesão, o esloveno dominou com 44 pontos, 12 ressaltos e seis assistências no triunfo dos Los Angeles Lakers em casa dos Memphis Grizzlies (117-112), na Conferência Oeste.

Doncic, assim, superou a barreira dos 40 pontos nas primeiras três partidas da época na NBA e juntou-se a Wilt Chamberlain, que conseguiu esta façanha em duas ocasiões.

Luka Dončić joins Wilt Chamberlain (2x) as the only players in NBA history to start a season with 3 straight 40+ point games! https://t.co/xIGJ9TAY8J pic.twitter.com/lvSPH7I4gY — NBA History (@NBAHistory) November 1, 2025

Resultados da última madrugada na NBA:

Indiana Pacers-Atlanta Hawks, 108-128

Cleveland Cavaliers- Toronto Raptors, 101-112

Phoenix Suns-Utah Jazz, 118-96

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets, 109-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans, 126-124