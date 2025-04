Despenalizado pela NBA após a bizarra expulsão em Oklahoma, Luka Doncic viveu uma noite especial no regresso a Dallas. Para lá de ter ajudado com uns incríveis 45 pontos à vitória (112-97) que carimbou o apuramento dos LA Lakers para o play-off, acabou ovacionado pelos adeptos dos Mavericks, a sua antiga equipa, que antes do início da partida exibiu nos ecrãs do pavilhão um vídeo em sua homenagem.

Ao ver as imagens, Doncic acabou por não controlar a emoção e verteu várias lágrimas.

Fora das contas até para o play-in ficaram os Phoenix Suns, após o desaire caseiro diante dos líderes da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, por 125-112. Já os Denver Nuggets, no primeiro jogo após a saída do treinador Michael Malone, viram Nikola Jokic assinar o 32.º triplo-duplo da temporada (20 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências) em Sacramento, onde interromperam uma série de quatro derrotas consecutivas (124-116).

Com a fase regular da NBA a caminhar para o seu final (a última ronda de jogos está agendada para o próximo domingo), estão já apurados para o play-off os Oklahoma City Thunder, os Boston Celtics, os Cleveland Cavaliers, os Houston Rockets, os New York Knicks, os Indiana Pacers, os Milwaukee Bucks, os Detroit Pistons e os LA Lakers.

Há ainda três vagas por definir com vista ao apuramento direto para o play-off, todas na Conferência Oeste. Um dos pretendentes é a armada dos Golden State Warriors, que se atrasaram com a derrota em San Antonio (114-111), pese embora os 30 pontos de Steph Curry.

Aproveitaram os LA Clippers, que derrotaram os Houston Rockets (134-117), naquela que foi a sexta vitória consecutiva na fase regular, e subiram ao quinto posto no Oeste.