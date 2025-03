Começa a ser difícil definir limites para Nikola Jokic. O poste sérvio dos Denver Nuggets tornou-se no primeiro jogador na história da NBA a superar a barreira dos 30 pontos, 20 ressaltos e 20 assistências num só jogo. Fê-lo no triunfo frente aos Phoenix Suns (149-141, após prolongamento), para o qual contribuiu com 31 pontos, 21 ressaltos e 22 assistências. Um absurdo.

No final do encontro, Jokic reagiu de forma particular ao feito que assinou. «Vai ser bom, no fim da minha carreira, sentar-me no sofá e pensar que tive um jogo muito, muito bom», disse, à ESPN.

A lista de recordes do sérvio na NBA é extensa e inclui o de ser o primeiro jogador a somar 2.000 pontos, 1.000 ressaltos e 500 assistências numa só temporada, bem como o de conseguir pelos menos 10 triplos-duplos há sete épocas seguidas, sendo que na atual leva já oito.

Os Denver Nuggets ocupam a terceira posição na Conferência Oeste, que é liderada pelos Oklahoma City Thunder, que venceram os Portland Trail Blazzers por 107-89, com o poste Jaylin Williams a assinar o primeiro triplo-duplo da carreira (10 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências).

Já apurados para o play-off, o Cleveland Cavaliers, líderes da Conferência Este, não se cansam de ganhar na NBA. Em Charlotte, os Cavs somaram a 13.ª vitória consecutiva na fase regular (118-117), de pouco valendo os 46 pontos assinados por Miles Bridges pelos Hornets.

Nota ainda para a vitória de Memphis em Dallas (122-111), com Desmond Bane a somar 27 pontos e 16 ressaltos, um novo máximo pessoal, enquanto os Toronto Raptors triunfaram em Utah por 118-109. Com 34 pontos, Immanuel Quickley assinou a exibição mais inspirada da temporada.

Os Minnesota Timberwolves passaram à justa em Miami (106-104), os New York Knicks perderam com os LA Clippers (105-95) e os Sacramento Kings bateram os San Antonio Spurs (127-109), com Zach LaVine a contribuir com 36 pontos.