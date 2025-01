Preferido por mais de 4.430 milhões dos fãs e com um máximo de 190 votos por parte dos restantes jogadores da Liga, o nome de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) foi o mais mencionado na «convocatória» para o jogo All-Star da NBA, agendado para 16 de fevereiro em São Francisco, superando Nikola Jokic (Denver Nuggets) neste particular.

Jaylen Brunson (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks) e Jayson Tatum (Boston Celtics) completam o quinteto mais votado na Conferência Este, enquanto Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns) e LeBron James (Los Angeles Lakers), que marca presença no evento pela 21.ª vez, juntam-se a Jokic no Oeste.

As escolhas refletem as preferências de adeptos, com um peso de 50% nas contas finais, jogadores e comunicação social (25% cada).

Three voting groups determined the starters for the 2025 NBA All-Star Game:



▪️ Fans (50%)

▪️ NBA players (25%)

▪️ Media panel (25%)



Complete voting results are available here: https://t.co/mrjb1ziHai



Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/KXPIlK5XYc