Os LA Lakers foram surpreendidos na Crypto.com Arena, em Los Angeles, pelos Minnesota Timberwolves (117-95), no arranque da primeira eliminatória do play-off da NBA. Jaden McDaniels (25 pontos), Naz Reid (23) e Anthony Edwards (22) esvaziaram exibição de Luka Doncic (37 pontos).

Quem também se adiantou nos playoffs foram os Denver Nuggets, que bateram, no prolongamento, os LA Clippers por 112-110. Russel Westbrook, que tinha convertido um triplo importante a 23 segundos do final do quarto período, “forçou” uma perda de bola de James Harden (32 pontos e 11 assistências), a 9,6 segundos do fim do tempo extra e com o resultado em 110-107, um momento decisivo para o triunfo dos Nuggets, que voltaram a ter Nikola Jokic (29 pontos, 12 assistências e nove ressaltos) em destaque.

Com um quarto período demolidor (41-20), no qual conseguiram um parcial impressionante de 21-0, os New York Knicks bateram os Detroit Pistons por 123-112, enquanto os Indiana Pacers derrotaram Milwaukee por 117-98, pese embora os 36 pontos e 12 ressaltos de Antetokounmpo pelos Bucks.

Os Boston Celtics, de Neemias Queta, estreiam-se no play-off esta noite, frente aos Orlando Magic (20:30).