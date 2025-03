E vão oito vitórias consecutivas para os LA Lakers, que seguem em velocidade de cruzeiro rumo ao play-off da NBA depois de uma primeira metade de temporada inconstante.

Desde a chegada de Luka Doncic, no início de fevereiro, a equipa de Los Angeles soma nove triunfos, em 11 jogos, a última das quais na receção aos New York Knicks, por 113-109, após prolongamento.

Doncic, com 32 pontos e 12 assistências, e LeBron James, com 31 pontos e 12 ressaltos, foram as figuras da partida. King James foi mesmo decisivo, uma vez que converteu os últimos quatro pontos dos Lakers, que desequilibraram o marcador, todos da linha de lance livre. Pelos Knicks brilhou o base Jalen Brunson, com 39 pontos e 10 ressaltos.

Os Lakers seguem na segunda posição da Conferência Oeste, apenas atrás dos Oklahoma City Thunder. Na corrida por uma vaga no play-off continuam os Golden State Warriors, que ganharam em Brooklyn por 121-119. Steph Curry, com 40 pontos e alguns triplos do outro mundo, foi o MVP.

Uma boa segunda parte valeu aos Houston Rockets a vitória em New Orleans (109-97), Trae Young (22 pontos e 16 assistência) liderou os Atalanta Hawks no triunfo frente aos Indiana Pacers (124-118) e Coby White atingiu um novo máximo de pontos num jogo (44) na vitória dos Chicago Bulls frente aos Orlando Magic (125-123).

Ainda na última madrugada, os Boston Celtics, com Neemias Queta a titular, derrotaram os Philadelphia 76ers por 123-105.