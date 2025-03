Acabou a temporada para Kyrie Irving. O base dos Dallas Mavericks, de 31 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, na derrota frente aos Sacramento Kings (122-98) para a fase regular da NBA, esta segunda-feira, e enfrenta um longo período de paragem.

A lesão aconteceu no primeiro período do jogo disputado em Dallas, na sequência de uma falta cometida por DeMar DeRozan quando Irving penetrava para o cesto. Na queda, o base dos Mavericks chocou com Jonas Valanciunas, dos Kings, acabando por colocar mal o pé esquerdo no solo e, consequentemente, magoar-se com gravidade no joelho.

Depois de ter sido assistido durante largos minutos, Kyrie Irving foi encaminhado, em ombros, para a linha de lance de livre, convertendo, em lágrimas, os dois lançamentos de que dispôs antes de deixar o terreno do jogo.

Para lá de Irving, também o seu substituto, Jaden Hardy, abandonou mais cedo a partida frente aos Sacramento Kings, com uma entorse no tornozelo direito.

Esta temporada, Kyrie Irving registava uma média de 24,7 pontos por jogo, tornando-se numa figura ainda mais importante para os Mavericks após a troca que levou Luka Doncic para os LA Lakers, no início de fevereiro.

Em sentido contrário, Anthony Davis viajou de Los Angeles para Dallas, mas o extremo/poste apenas participou numa partida pela sua nova equipa, devido a problemas físicos.

A vida não está fácil para os Mavericks, que lutam arduamente por uma vaga no play-in, na Conferência Oeste. Atualmente, ocupam o 10.º posto, o último de acesso à eliminatória prévia ao play-off final da NBA.