Já apurados para o play-off da NBA, os Boston Celtics, com o contributo de Neemias Queta (seis pontos e um ressalto) durante 13 minutos, derrotaram os Brooklyn Nets por 115-113. A figura do jogo foi o regressado Kristaps Porzingis, que apontou 24 pontos, 14 deles no último período, ele que havia falhado os últimos oito jogos devido a doença. O jogo ficou decidido, nos últimos segundos, da linha de lance livre, por Payton Pritchard.

Já os Golden State Warriors vão numa sequência de sete triunfos consecutivos, o últimos dos quais frente aos New York Knicks (97-94), resultado que tornou Mark Kerr no treinador com mais triunfos da franquia na fase regular da NBA: 558.

A "passagem de testemunho" contou com a presença de Wilhelmina Attles, esposa do anterior detentor do recorde, Al Attles, já falecido.

Ainda na última madrugada, os Oklahoma City Thunder derrotaram os Detroit Pistons (113-107), com Shai Gilgeous-Alexander a chegar aos 48 pontos, os Milwaukee Bucks bateram os Indiana Pacers (126-119), os San Antonio Spurs ganharam aos New Orleans Pelicans (119-115) e os Memphis Grizzlies venceram de forma clara os Miami Heat (125-91).

Alperen Sengun somou 24 pontos e 15 ressaltos na sexta vitória seguida dos Houston Rockets na Liga, diante dos Chicago Bulls (117-114), enquanto Jordan Poole, com um triplo convertido a 2,1 segundos do fim, ofereceu o triunfo aos Washington Wizards diante dos Denver Nuggets (126-123). Na equipa da capital, Alex Sarr fixou um novo recorde de pontos (34) da carreira, enquanto nos Nuggets, Nikola Jokic assinou mais um duplo-duplo (40 pontos e 13 ressaltos).