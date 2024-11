Na sexta ronda de jogos da liga norte-americana de basquetebol, Neemias Queta esteve em grande na vitória dos Boston Celtics sobre os Charlotte Hornets por 124-109.

O português estabeleceu um novo recorde pessoal de minutos jogados ao ter estado 24 minutos e 19 segundos em campo no triunfo em que somou também 12 pontos, seis ressaltos e uma assistência.

De destacar também que o poste acabou o jogo com 100 por cento de eficácia no lançamento, tendo convertido todas as vezes que atacou o cesto.

Para além de Neemias, a equipa de Boston contou também com o forte contributo de Jayson Tatum que anotou um duplo-duplo com 32 pontos e 11 ressaltos, e de Jaylen Brown que apontou mais 25 pontos na temporada. Com este resultado, os Celtics somam a quinta vitória na época e continuam assim no segundo lugar da conferência Este, só atrás dos Cavaliers.

Os Cleveland Cavaliers, que triunfaram mais uma vez na deslocação ao terreno dos Orlando Magic por 120-109. A equipa liderada por Donovan Mitchell, Darius Garland e Jarret Allen continua invencível, tendo ganho todos os seis jogos disputados até ao momento. Um registo que os coloca naturalmente no primeiro lugar da classificação antes da visita aos Bucks.

Já os LA Lakers, foram ao Canadá vencer os Raptors por 131-125. Numa noite em que Anthony Davis foi o principal protagonista com um duplo-duplo de 38 pontos e 11 ressaltos, LeBron James também não ficou nada atrás com um registo de 28 pontos, dez ressaltos e seis assistências naquela que foi a quarta vitória da equipa de Hollywood na temporada. Por outro lado, o filho da estrela de L.A, Bronny James, esteve apenas oito segundos no «court».

À semelhança dos Cavs, os Oklahoma City Thunder continuam sem perder desde o início da temporada. Em casa dos Portland TrailBlazers, os OKC contaram com uma grande exibição de Shi Gilgious-Alexander que anotou 30 pontos, seis ressaltos e sete assistências e somaram a quinta vitória consecutiva em cinco jogos.

Quem também esteve em grande plano na última noite foi Zion Williamson, que depois de longos períodos ligado a lesões, ausência e irregularidade, tem sido consistente neste arranque e fez mais uma ótima exibição frente aos Indiana Pacers. O jogador dos New Orleans Pelicans, primeira escolha no draft de 2019, destacou-se com 34 pontos, dez assistências e seis ressaltos. Os Pelicans somaram assim a terceira vitória na época, igualando assim o número de derrotas.

Nos restantes encontros da noite, destaque para Anthony Edwards (29 pontos) na vitória dos Minnesota Timberwolves por 119-116 frente aos Denver Nuggets, tal como Jalen Brunson (36 pontos) no triunfo dos NY Knicks frente aos Detroit Pistons por 128-98.

Não esquecer também a exibição de Cam Thomas que anotou 32 pontos na vitória dos Brooklyn Nets frente aos Chicago Bulls por 120-122, assim como D’ Aaron Fox que somou 31 pontos no triunfo dos Sacramento Kings frente aos Atlanta Hawks por 123-115.