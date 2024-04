Os Denver Nuggets, campeões em título da NBA, entraram a vencer nos playoffs, este sábado, ao baterem em casa os Los Angeles Lakers, por 114-103, no primeiro jogo.

O sérvio Nikola Jokic (32 pontos, 12 ressaltos e sete assistências), liderou os anfitriões, que contaram ainda com os contributos de Jamal Murray, com 22 pontos, 10 assistências e seis ressaltos, Michael Porter Jr., com 19 pontos e oito ressaltos, e Aaron Gordon, com 12 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.

Nos Lakers, Anthony Davis, com 32 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências, e LeBron James, com 27 pontos, oito assistências e seis ressaltos, foram os melhores.

Também no Oeste, os Minnesota Timberwolves venceram na receção aos Phoenix Suns por 25 pontos de diferença (120-95).

Anthony Edwards foi a principal figura da equipa da casa, com 33 pontos, nove ressaltos e seis assistências. Já Kevin Durant, dos Suns, conseguiu 31 pontos e sete ressaltos.

A Este, os New York Knicks bateram os Philadelphia 76ers por 111-104, enquanto os Cleveland Cavaliers venceram os Orlando Magic por 97-83.