Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves e LA Clippers garantiram as três últimas vagas no play-off da NBA, depois de terem vencido na derradeira ronda da fase regular.

Diante dos segundos classificados da Conferência Oeste, Houston Rockets, os Nuggets ganharam por 126-111 e seguraram a quarta posição na tabela, que lhes vale a vantagem, teórica, do “fator casa” na primeira ronda do play-off.

Já os Timberwolves derrotaram os Utah Jazz por 116-105, com Anthony Edwards a somar 43 pontos, 18 dos quais no terceiro período. Igualmente em destaque esteve o poste Rudy Gobert, que juntou 19 pontos e 18 ressaltos.

Mais sofrida foi a vitória dos Clippers na “final” em Golden State pelo apuramento direto para o play-off. A equipa de Los Angeles venceu no prolongamento (124-119), conduzida pela pontaria de James Harden (39 pontos e 10 assistência) e Kawhi Leonard (30 pontos). Pelos Warriors, que seguem para o play-in, Steph Curry atingiu os 36 pontos.

A última ronda da fase regular confirmou, igualmente, um novo recorde fixado pelos Oklahoma City Thunder, que venceram os New Orleans Pelicans (115-100) e fecharam a prova com uma média de 12,9 pontos de vantagem nos jogos que venceram, superando um registo dos LA Lakers (12,3 pontos) que vinha desde a temporada 1971/1972.

De recordar que Neemias Queta contribuiu com dois pontos, seis ressaltos e quatro assistências para o triunfo dos Boston Celtics diante dos Charlotte Hornets (93-86).

Como fica o play-off

Na fase a eliminar da NBA, estão confirmados os duelos Denver Nuggets-LA Clippers, LA Lakers-Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers-Milwaukee Bucks e New York Knicks-Detroit Pistons.

Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets e Boston Celtics ficam à espera do que irá acontecer no play-in para conhecerem os adversários na primeira ronda do play-off.

O calendário do play-in, que se decide numa partida apenas, conta com os encontros Sacramento Kings-Dallas Mavericks, Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, Chicago Bulls-Miami Heat e Orlando Magic-Atlanta Hawks. Esta fase terá lugar entre os dias 15 e 18 de abril.