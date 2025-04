Os Oklahoma City Thunder são os primeiros a garantir uma vaga na segunda ronda dos play-offs da NBA, depois de terem fechado, só com vitórias, a eliminatória frente aos Memphis Grizzlies. O quarto e decisivo triunfo foi por uma margem apertada (117-115), para o qual Shai Gilgeous-Alexander contribuiu com 38 pontos.

Os City Thunder ficam à espera do desfecho do duelo entre Denver e LA Clippers, que os Nuggets igualaram (2-2) na última madrugada com um triunfo por 101-99. O jogo ficou decidido com um afundanço de Aaron Gordon, sob o soar da buzina, após um lançamento falhado de Nikola Jokic (36 pontos e 21 ressaltos). «Foi um bom passe», ironizou o extremo, após o jogo.

Muito perto da qualificação ficou Cleveland, depois da vitória clara frente aos Miami Heat (124-87). Os Cavaliers lideram a eliminatória por 3-0. Por outro lado, esta foi a derrota mais pesada da história para os Heat, em jogos dos play-offs da NBA.

Finalmente, os Golden State Warriors superaram os Houston Rockets (104-93) e passam a liderar a série por 2-1. Stephen Curry terminou a partida com 36 pontos e nove assistências.

Na próxima madrugada, os Celtics, de Neemias Queta, voltam à ação, para o quarto jogo da eliminatória com os Orlando Magic (00:00, hora portuguesa). A equipa de Boston lidera a série por 2-1.