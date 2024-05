Os Indiana Pacers carimbaram a chegada às meias-finais da Conferência Este da NBA. A equipa de Indianápolis voltou a vencer os Milwaukee Bucks, desta feita no jogo seis da primeira ronda dos playoffs, por 120-98, e terminou a série com uma vantagem de 4-2.

A precisar de vencer os Pacers para empatar a série e forçar o sétimo jogo, os Bucks, que não puderam contar com Giannis Antetokoumpo, já tiveram Damian Lillard em campo, mas os 28 pontos – máximo da partida – não conseguiram evitar a derrota. De resto, os Pacers foram sempre superiores e nem sequer perderam qualquer período.

Obi Toppin (21 pontos, oito ressaltos e duas assistências) e T.J. McConnell (20 pontos, dois ressaltos e nove assistências) foram os principais destaques da equipa de Indianápolis.

Os Pacers vão defrontar os New York Knicks, que na última madrugada também venceram o jogo seis e eliminaram os Philadelphia 76ers (118-115). A série ficou igualmente fechada em 4-2.

A jogar fora de casa, e depois da derrota no quinto jogo, o conjunto de Nova Iorque entrou melhor e chegou a ter 20 pontos de vantagem no primeiro quarto. No segundo período, a equipa da Pensilvânia reagiu e fez mais do dobro dos pontos dos Knicks.

A equipa forasteira saiu por cima no terceiro período e empatou o marcador. Já no derradeiro quarto, o jogo estava empatado com pouco mais de 30 segundos para jogar, quando Josh Hart apontou um triplo e a equipa de Nova Iorque segurou a vantagem.

Jalen Brunson foi a grande figura no Wells Fargo Center, com um duplo-duplo, fruto dos 41 pontos e 12 assistências que apontou.

Nos Sixers, Joel Embiid esteve em destaque, também com um duplo-duplo (39 pontos e 13 ressaltos).

O primeiro jogo entre New York Knicks e Indiana Pacers, no Madison Square Garden, acontece na próxima madrugada de segunda para terça-feira.