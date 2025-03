Com Neemias Queta a não sair do banco, os Boston Celtics somaram a quinta vitória consecutiva na fase regular da NBA em Portland, onde triunfaram por 129-116, com Jayson Tatum a somar 30 pontos e nove ressaltos.

Os Celtics são segundos na Conferência de Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, que também venceram na última ronda, por 120-91, em Utah.

Na Conferência Oeste, os Oklahoma City Thunder, líderes da tabela, ganharam, em Los Angeles, aos Clippers (103-101), somando o sexto triunfo seguindo na Liga. Para não variar, Shai Gilgeous-Alexander liderou os Thunder com 26 pontos e oito assistências.

Destaque ainda para os triunfos dos Detroit Pistons (136-130 diante dos New Orleans Pelicans, apesar dos 40 pontos de CJ McCollum), dos San Antonio Spurs (123-89 frente aos Toronto Raptors) e dos Miami Heat (122-105 perante os Charlotte Hornets, com Andrew Wiggins a chegar aos 42 pontos).

Ainda sem Nikola Jokic, lesionado no tornozelo esquerdo, os Denver Nuggets interromperam a sequência de nove vitórias seguidas dos Houston Rockets, que derrotaram por 116-111. Já os Atlanta Hawks bateram os Philadelphia 76ers por 132-119.