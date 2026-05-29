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NBA: Spurs vencem Thunder e forçam jogo sete a Oeste
Wembanyama em plano de destaque no triunfo por 118-91
AC
Wembanyama em plano de destaque no triunfo por 118-91
AC
Os San Antonio Spurs levaram a final da Conferência Oeste para o jogo sete, ao empatarem a série em 3-3, depois do triunfo desta madrugada (118-91) na receção aos Oklahoma City Thunder.
Victor Wembanyama teve uma noite inspirada e registou um duplo-duplo, com 28 pontos e dez assistências. Ainda do lado dos Spurs, Dillon Harper somou 18 pontos e Stephon Castle apontou 17.
O melhor nos campeões em título foi Shai Gilgeous-Alexander, que se ficou pelos 15 pontos.
O último jogo da série, que vai decidir quem irá defrontar os New York Knicks na grande final, será disputado na madrugada de sábado para domingo.
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