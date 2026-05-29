Os San Antonio Spurs levaram a final da Conferência Oeste para o jogo sete, ao empatarem a série em 3-3, depois do triunfo desta madrugada (118-91) na receção aos Oklahoma City Thunder.

Victor Wembanyama teve uma noite inspirada e registou um duplo-duplo, com 28 pontos e dez assistências. Ainda do lado dos Spurs, Dillon Harper somou 18 pontos e Stephon Castle apontou 17.

O melhor nos campeões em título foi Shai Gilgeous-Alexander, que se ficou pelos 15 pontos.

O último jogo da série, que vai decidir quem irá defrontar os New York Knicks na grande final, será disputado na madrugada de sábado para domingo.