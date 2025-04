Os Minnesota Timberwolves continuam na corrida pelo apuramento direto para o play-off da NBA depois de terem derrotado, na última madrugada, os Memphis Grizzlies (141-125), num jogo em que Anthony Edwards chegou aos 44 pontos e Julius Randle assinou um duplo-duplo (31 pontos e 10 ressaltos).

No terceiro quarto do encontro, os Timberwolves fixaram um novo recorde da franquia no que toca a pontos somados num só período (52). Uma resposta forte ao comprometedor desaire da última terça-feira, quando desperdiçaram uma vantagem de 24 pontos diante dos Milwaukee Bucks.

The @Timberwolves in the third quarter tonight:

🔥 52 PTS 🔥 18-21 FGM 🔥 7-8 3PM It's the most points by any team in any quarter this season!! https://t.co/KTBb4T1bbQ pic.twitter.com/7fc8U9jRyo — NBA (@NBA) April 11, 2025

Destaque ainda para o triunfo dos Indiana Pacers frente aos Cleveland Cavaliers (114-112), que garante à equipa de Indianapolis um lugar no top 4 da Conferência Este, na fase regular da NBA.

Isso apesar de os Milwaukee Bucks, que seguem logo abaixo na tabela, também terem vencido na última madrugada, por 136-111, os New Orleans Pelicans. A estrela da companhia, Giannis Antetokounmpo, contribuiu com 28 pontos e 11 ressaltos para o triunfo dos Bucks.

Nota também para os 36 pontos de Cade Cunningham na vitória dos Detroit Pistons (115-106 perante os New York Knicks) e para os 38 pontos de Zaccharie Risacher no triunfo dos Atlanta Hawks em Brooklyn (133-109). O francês tornou-se no único rookie a superar os 35 pontos em mais do que um jogo, esta época.