A jogar em «casa», o francês Victor Wembanyama exibiu-se a um nível impressionante na vitória dos San Antonio Spurs frente aos Indiana Pacers, por 140-110, num jogo disputado em Paris.

Empurrado pelo apoio entusiasta que vinha das bancadas, o gigante dos texanos liderou as estatísticas de pontos marcados (30) e de ressaltos (11), juntando-lhes ainda seis assistências, registos que falam por si relativamente ao impacto que teve no jogo.

Depois de uma primeira parte equilibrada, os Spurs arrancaram para o triunfo no terceiro período (45-23), perante a incapacidade dos Pacers em acompanhar o ritmo.

San Antonio liderou todas as estatísticas relevantes (só em ressaltos foram mais 26 do que o adversário) e ainda se deu ao luxo de somar mais oito perdas de bola do que os Pacers, sem consequências no marcador.

Os Spurs seguem no 12.º lugar da Conferência Oeste, enquanto Indiana é quinto classificado na de Este.