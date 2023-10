Luka Doncic teve uma atuação impressionante na vitória dos Dallas Mavericks em casa dos Memphis Grizzlies (125-110).

O jogador esloveno voltou a somar um novo triplo-duplo, com 35 pontos, 12 ressaltos e outras tantas assistências, ajudando os Mavs a chegar às três vitórias em três jogos na nova temporada, enquanto o conjunto de Memphis ainda procura o primeiro triunfo, apesar dos 30 pontos de Desmond Bane e Jaren Jackson Jr.

Noutro dos jogos da noite, Stephen Curry também brilhou. O base dos Golden State Warriors chegou aos 42 pontos e liderou a vitória em casa dos New Orleans Pelicans.

O conjunto da Califórnia continua cem por cento vitorioso. Por outro lado, os Pelicans amealharam a primeira derrota.

Depois da derrota na última ronda, os Milwaiukee Bucks responderam com um triunfo sobre os Miami Heat (122-114). Giannis Antetokounmpo apontou 33 pontos e foi o melhor dos Bucks, à frente de Lillard (25). Ainda assim, o melhor pontuador da partida foi Tyler Herro (35 pontos), que assumiu o papel de figura principal dos Heat, que não contaram com Jimmy Butler.

MVP nas finais do ano passado, Nikola Jokic apontou um triplo-duplo e deu a terceira vitória consecutiva aos campeões Denver Nuggets, frente aos Utah Jazz (110-102). 27 pontos, 10 ressaltos e 11 assistências para o sérvio, num jogo onde Markkanen e Kessler ainda apontaram um duplo-duplo, insuficiente para evitar a segunda derrota da equipa de Utah.

Na vitória dos Lakers sobre os Orlando Magic (106-103), quem brilhou foi Anthony Davis, com 26 pontos e 19 ressaltos.

O conjunto de Loas Angeles, que ainda contou com 28 pontos de Russell e 19 de LeBron James, amealhou o segundo triunfo seguido.

Nos outros jogos, nota para os 41 pontos de Dejounte Murray no triunfo dos Atlanta Hawks sobre os Minnesota Timberwolves, o duplo-duplo de Vucevic na vitória dos Chicago Bulls em casa dos Indiana Pacers e as exibições de Jaylen Brown e Jayson Tatum, que com 36 e 33 pontos, respetivamente, lideraram o triunfo dos Boston Celtics em Washington.

Os resultados da última madrugada na NBA

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets, 121-133

Indiana Pacers-Chicago Bulls, 105-112

Washington Wizards-Boston Celtics, 107-126

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers, 91-99

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves, 127-113

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks, 110-125

Milwaukee Bucks-Miami Heat, 122-114

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors, 102-130

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons, 124-112

Denver Nuggets-Utah Jazz, 110-102

Los Angeles Lakers-Orlando Magic, 106-103