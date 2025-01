Depois de cumprido o objetivo definido à partida para o Mundial, o de integrar a lista das oito seleções finalistas do torneio, o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, já definiu novas metas.

«Espero que não paremos aqui. Por vezes, sinto que alguns atletas estão no limite, em alguns momentos, mas espero que possamos continuar com este ritmo, que é muito difícil. Vamos manter tudo para que assim seja», disse o técnico, que salientou que os «heróis do mar» têm «habituado o país a fazer história em competições de altíssimo nível».

«O apuramento (para os quartos de final do Mundial) representa fazer história mais uma vez. Esta equipa já nos tem habituado a isso, embora os jogadores também vão mudando um pouco», disse Paulo Jorge Pereira, no final do triunfo por 35-29 no duelo ibérico com a Espanha, resultado que selou o apuramento dos portugueses para a fase a eliminar da principal prova de seleções do planeta, a uma jornada do fim do Grupo III da «main round».

«Ganhar a este tipo de equipas ainda é um passo mais. Nós estamos a dar esse passo. Conseguir vencer a Espanha da forma como vencemos, e não termos ainda perdido no Campeonato do Mundo, creio que tem sido um trabalho árduo, mas recompensado depois», valorizou o selecionador.

Portugal completa o Grupo III da segunda fase do Mundial diante do Chile, no domingo (14:30). A competição decorre até ao dia 2 de fevereiro, na Croácia, Dinamarca e Noruega.