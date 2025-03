Três anos depois, a seleção francesa voltou a conquistar o Torneio das Seis Nações em râguebi. O título ficou selado com um triunfo, por 36-15, diante da Escócia, jogo em que fixou um novo recorde de ensaios numa edição da competição, 30, mais um do que o anterior máximo, que pertencia à Inglaterra desde 2001.

Em Paris, os ensaios de Yoram Moefana, Louis Bielle-Biarrey e Thomas Ramos foram determinantes para o triunfo dos gauleses, que atuaram um total de 20 minutos em inferioridade numérica na primeira parte. Ainda assim, ao intervalo já venciam por 16-13.

Ainda na corrida pelo título, Inglaterra (68-14 frente ao País de Gales) e Irlanda (22-17 diante da Itália) venceram os respetivos jogos, mas os franceses não vacilaram na ronda decisiva.

Os Bleus conquistaram o Torneio das Seis Nações pela sétima vez. Somaram 21 pontos, mais um do que a Inglaterra e dois do que a Irlanda. A classificação fica completa com Escócia (11 pontos), Itália (5 pontos) e País de Gales (3 pontos).