O Rali Safari, no Quénia, a terceira etapa do Mundial de Ralis (WRC), tem um novo líder. O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) ultrapassou o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), depois de ter sido o mais rápido na primeira etapa completa da prova.

Evans fechou o dia com o tempo de 2:00.45,4 horas, menos 07,7 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris). Tänak, que até arrancou bem o dia mas acabou penalizado por uma falha na transmissão do seu carro, baixou ao terceiro lugar da geral, a 55,4 segundos do líder.

O campeão do WRC em título, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), teve de lidar com problemas de aquecimento do motor, um furo e uma penalização de dois minutos depois de os mecânicos terem estado a reparar o carro de manhã. Ainda assim, subiu ao quarto posto da geral, a 1.31,4 minutos do topo.

Este sábado disputa-se a segunda etapa do Rali Safari, com seis troços e um total de 146,5 quilómetros cronometrados.