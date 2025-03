Elfyn Evans (Toyota Yaris) deu um passo decisivo para vencer o Rali Safari, no Quénia, ao terminar a segunda etapa com 1.57,4 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, Ott Tänak (Hyundai i20).

O britânico completou a tirada em 3:38.39,3 horas, tirando partido de uma condução agressiva e, também, dos problemas vividos pelos rivais ao longo do dia.

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que arrancou para a etapa na segunda posição da geral, sofreu dois furos e danificou uma porta do seu carro, descendo para o quinto lugar, a 6.06,0 minutos do comandante.

Já Ott Tänak perdeu algum tempo às custas de problemas com o parabrisas.

No domingo, disputam-se as últimas cinco classificativas, com 66 quilómetros cronometrados. O Rali Safari é a terceira etapa do Mundial de Ralis.