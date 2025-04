A edição 2025 do torneio de Roland Garros, em Paris, um dos quatro que compõem o Grand Slam do ténis mundial, vai distribuir um total de 56,352 milhões de euros em prémios monetários, o que configura um aumento de 5,21 por cento em relação há um ano, segundo avança a agência Reuters.

O recordista de títulos em Roland Garros, Rafael Nadal, que o venceu em 14 ocasiões, será alvo de uma homenagem no court Philipe Chatrier, no fecho da sessão diurna de 25 de maio, confirmou a diretora do torneio, Amelie Mauresmo.

Roland-Garros 2025 will be an opportunity to honour Rafael Nadal.



Find out all new features for an eagerly awaited edition 🆕 — Roland-Garros (@rolandgarros) April 17, 2025

Para além do tenista espanhol, também Richard Gasquet, que vai colocar um ponto final na carreira em Paris, e Mary Pierce, que venceu o torneio feminino em 2000, serão homenageados.

A organização do segundo evento do Grand Slam do ano confirmou ainda que irá manter os juízes de linha, ao contrário do que acontece na maioria dos restantes torneios do circuito mundial, em que foi adotado um sistema eletrónico que faz as chamadas de bola fora automaticamente.

De recordar que Portugal terá, pela primeira vez desde 2017, dois tenistas no quadro principal masculino, no caso Nuno Borges e Jaime Faria.