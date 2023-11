Jayson Tatum deixou rasgados elogios ao português Neemias Queta, que na última madrugada somou os primeiros pontos pelos Boston Celtis.

«Foi grande para nós esta noite. A energia que trouxe do banco... Dou muito mérito a estes rapazes do grupo dos "fiquem prontos". Eles trabalham muito e é complicado não saberes quando te vão chamar, mas só estar preparado, como ele esteve esta noite… Ele ajudou-nos a ganhar o jogo», disse o quatro vezes All Star da NBA, em conferência de imprensa.

Neemias Queta contribuiu com sete pontos e 10 ressaltos para a vitória dos Celtics sobre os Atlanta Hawks (113-103). Tatum, de resto, foi o melhor no capítulo dos pontos, com 34 (nove ressaltos e quatro assistências).

O treinador Joe Mazzulla também destacou a exibição de Neemias. «Achei que o Queta fez um bom trabalho na proteção do cesto e, no lado ofensivo, tornando o jogo interessante... Só queria provar e mostrar que o seu trabalho duro pode valer a pena e que vamos precisar de todos em algum momento.»