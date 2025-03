O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do ranking mundial que está suspenso até 4 de maio por ter testado positivo para o anabolizante clostebol, foi incluído na lista de inscritos para o torneio ATP 500 de Hamburgo, que se disputa entre os dias 18 e 24 de maio.

«Este é um ponto alto absoluto que irá entusiasmar todos os fãs de ténis na Alemanha e, especialmente, em Hamburgo», partilhou a organização do evento, em comunicado.

💥 Breaking News! WORLD NO. 1 JANNIK SINNER IS COMING TO HAMBURG! 💥



For the first time in his career, Jannik Sinner will compete at the 2025 Hamburg Open (May 17–24)!



Can the world No. 1 and reigning Grand Slam & ATP Finals champion conquer Rothenbaum too?



🔥 Don’t miss this… pic.twitter.com/PPVQEZTJAn