Depois de ter saído vencedor de uma dura batalha frente ao russo Karen Khachanov (6-3, 3-6 e 7-5), em Roma, Carlos Alcaraz tornou-se no tenista mais jovem no ativo a atingir os quartos de final em todos os torneios Masters 1.000 e do Grand Slam e acabou a citar uma máxima espartana: «As flechas ocultaram o sol. Então, lutaremos à sombra».

No court, Alcaraz, número 3 do mundo, oscilou entre momentos de grande exuberância, com 41 winners a comprová-lo, e outros de algum esmorecimento.

Tanto no segundo como no terceiro set, o espanhol foi o primeiro a quebrar o serviço ao adversário, mas em ambos os casos não conseguiu evitar a recuperação a Khachanov (24.º), que assinou uma exibição de grande nível.

No entanto, o russo acabou por sucumbir na reta final, acabando por «entregar» o encontro com uma bola na rede, o que o deixou visivelmente transtornado.

Depois do susto, Carlos Alcaraz celebrou o apuramento para os quartos de final, onde irá defrontar o britânico Jack Draper, que esta terça-feira afastou o francês Corentin Moutet pelos parciais de 1-6, 6-4 e 6-3.

Aos 22 anos e oito dias, o espanhol torna-se no mais jovem tenista no ativo a chegar aos quartos de final de todos os torneios das categorias Masters 1.000 e Grand Slam do circuito ATP, ultrapassando Novak Djokovic.