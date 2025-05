A vitória na final do Masters 1.000 de Roma, este domingo, reforçou o ascendente de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner (sete triunfos em 11 duelos entre ambos), colocou um ponto final numa sequência de 26 vitórias consecutivas do líder do ranking mundial e esfumou a ilusão do público italiano, que encheu o court central na expetativa de ver Sinner imitar Jasmine Paolini, que tinha vencido o torneio feminino na véspera.

O primeiro set fugiu um pouco ao guião esperado, com os dois jogadores a conquistarem os seus jogos de serviço com grande à-vontade. Foi assim até ao 6-5, quando Alcaraz serviu para forçar o tie-break e teve de salvar dois set points, num jogo longuíssimo, para continuar vivo no parcial inicial.

Jannik Sinner não foi capaz de aproveitar as oportunidades e acabou por ceder no desempate que decidiu o set (7-5), resolvido com um ponto magistral fechado na rede por Alcaraz.

O momento galvanizou o espanhol, que roubou os dois primeiros jogos de serviço do italiano e acelerou para o 5-0, tendo fechado a partida em 6-1, ao terceiro match point.

Carlos Alcaraz, que esta segunda-feira vai ultrapassar Alexander Zverev na segunda posição do ranking ATP, conquistou o terceiro torneio da temporada, depois de Roterdão e Monte Carlo, tendo ainda sido finalista em Barcelona. Na capital italiana, Carlitos conquistou o sétimo torneio de categoria Masters 1.000 na carreira.

De recordar que, em Roma, Jasmine Paolini venceu a final feminina de singulares, frente a Coco Gauff (6-4 e 6-2), e a de pares, ao lado de Sara Errani, diante de Veronika Kudermetova e Elise Mertens (6-4 e 7-5). O torneio masculino de pares foi ganho pela dupla Marcelo Arevalo/Mate Pavic, que bateu os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul (6-4, 6-7 e 13-11 no tie-break final).