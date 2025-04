Holger Rune fechou uma semana de sonho em Barcelona com um triunfo seguro diante de Carlos Alcaraz, que falhou o terceiro título na Catalunha. O dinamarquês fechou a final do torneio ATP 500 em 1:37 horas, com os parciais de 7-6 e 6-2.

O primeiro set, muito equilibrado, foi decidido apenas no tie-break, que Rune conquistou por 8-6, depois de ter desperdiçado quatro set points pelo caminho.

Alcaraz, que não perdia um set em Barcelona há três anos, entrou com tudo no segundo parcial e logo no primeiro jogo serviço de Rune dispôs de duas possibilidades para fazer o break, mas o norueguês aguentou-se bem.

Depois de ter feito o 2-1, Carlos Alcaraz pediu assistência médica e, quando regressou dos balneários, não foi capaz de reencontrar o seu ritmo, acabando derrotado de forma clara, por 6-2.

O desaire em Barcelona custou ao espanhol o segundo lugar no ranking mundial, ultrapassado por Alexander Zverer que, no dia em que completou 28 anos, conquistou, pela terceira vez na carreira, o Open de Munique, torneio de categoria 500 do circuito ATP. Na final, levou de vencida o norte-americano Ben Shelton em apenas dois sets (6-2 e 6-4).

Zverev dominou por completo a partida, ao longo da qual não teve de defender qualquer ponto de break, enquanto Shelton cedeu no serviço em três ocasiões. O alemão cometeu apenas sete erros não forçados ao longo da partida, contra os 21 do adversário.

Em Munique, Zverev somou o 24.º título da carreira, enquanto Ben Shelton, que tem dois troféus no palmarés, foi derrotado numa final pela segunda vez.

Segue-se o Masters 1.000 de Madrid, entre os dias 23 de abril e 4 de maio, torneio que contará com a presença do português Nuno Borges.