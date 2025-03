A Associação de Tenistas Profissionais (PTPA na sigla inglesa), da qual Novak Djokovic é cofundador, interpôs uma ação, num tribunal de Nova Iorque, contra os circuitos profissionais de ténis masculino (ATP) e feminino (WTA), bem como a Federação Internacional de Ténis (ITF) e a Agência Internacional de Integridade da modalidade, por «práticas anticoncorrenciais e um flagrante desrespeito pelo bem-estar dos jogadores».

O processo conta com 163 páginas, sendo a intenção da PTPA que ele seja julgado por um júri. Em causa, de acordo com a BBC Sport, que teve acesso ao documento, estão questões ligadas aos prémios monetários e rankings de atletas, bem como aos seus direitos de imagem e ao apertado calendário de competições.

𝗜𝘁’𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝘅 𝘁𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀.



Today, the PTPA and over a dozen players, on behalf of the entire professional population, filed a sweeping series of legal actions against the ATP, WTA, ITF and ITIA to reform professional tennis. https://t.co/1r4LWQpopP