Campeão em título afastado, Carlos Alcaraz a subir o nível e Stefanos Tsitsipas, a contas com uma virose, forçado a desistir pouco após ter entrado no court para defrontar Arthur Fils. Assim foram os quartos de final do torneio ATP 500 de Barcelona, que abriram com a vitória do russo Karen Khachanov (27.º no ranking mundial) frente ao espanhol Alejandro Davidovich (30.º), por 6-4 e 7-5.

Seguiu-se o triunfo, incontestado, de Holger Rune (13.º) diante do detentor do troféu, Casper Ruud (10.º), por 6-4 e 6-2. O norueguês foi quebrado no primeiro jogo de serviço em cada um dos sets, acabando derrotado por um rival bem mais confiante no court.

No duelo mais aguardado do dia, Carlos Alcaraz (2.º) assinou uma exibição em crescendo e afastou o australiano Alex De Minaur (7.º) em dois sets (7-5 e 6-3). No primeiro parcial, o espanhol, por entre 20 erros não forçados, alguns deles quase inexplicáveis, ainda teve de recuperar de um break, mas dominou o segundo de início a fim, numa das exibições mais consistentes do ano.

O último jogo do dia durou apenas 10 minutos, o tempo que Stefanos Tsitsipas (16.º) necessitou para confirmar que não estava em condições para defrontar Arthur Fils (14.º), devido a uma virose. O francês tinha vencido os dois primeiros jogos de serviço do encontro.

Nas meias-finais do Open de Barcelona, que se jogam este sábado, Karen Khachanov defronta Holger Rune, enquanto Carlos Alcaraz, vencedor do torneio em 2022 e 2023, medirá forças com Arthur FIls.