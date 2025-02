Nuno Borges despediu-se do Open do Qatar, em Doha, na sequência da derrota, lado do eterno Rohan Bopanna, nos quartos de final da variante de pares, diante dos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool. A partida ficou decidida apenas no super tie-break do terceiro set.

O duelo, muito equilibrado, prolongou-se por 1.30 horas. No primeiro parcial, uma quebra de serviço no sétimo jogo acabou por ser decisiva para Cash e Glasspool avançarem no marcador.

O segundo set foi ainda mais apertado, sem breaks a registar, o que obrigou à decisão no tie-break, onde Borges e Bopanna se superiorizaram por 7-5.

Seguiu-se o desempate num super tie-break, disputado à melhor de dez pontos, que a dupla britânica conquistou por 10-7.

Nas meias-finais do Open do Qatar, Julian Cash e Lloyd Glasspool defrontam a dupla composta por Yuki Bhambri e Ivan Dodig.

Quanto a Nuno Borges, que fez dupla em Doha com o indiano Rohan Bopanna, de 44 anos, que já foi líder do ranking mundial de pares, despede-se do Qatar, depois de ter sido afastado do quadro principal de singulares, na segunda ronda, pelo número 10 mundial, o russo Andrey Rublev.