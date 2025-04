Ainda não foi desta que Novak Djokovic conseguiu vencer Alejandro Tabilo. Ao segundo encontro entre ambos, o tenista chileno voltou a bater a lenda sérvia em apenas dois sets, tal como havia conseguido fazer no ano passado em Roma, e avança para os oitavos de final do Masters 1.000 de Monte Carlo.

Tabilo (32.º no ranking ATP) venceu a partida pelos parciais de 6-3 e 6-4, num jogo em que enfrentou apenas três pontos de break, tendo salvado dois deles. Quanto a Djokovic (5.º), que vinha de ser finalista no Masters 1.000 de Miami, volta a cair na segunda ronda de Monte Carlo, três anos depois.

É certo que o sérvio avisou que não tinha as «expetativas muito altas» para o torneio, mas a exibição que assinou ficou muito abaixo do habitual. Só na parte final do segundo set, quando tentava anular um break madrugador, é que ameaçou uma recuperação, mas Tabilo não tremeu e fechou o encontro de forma segura.

Na próxima ronda, o tenista chileno terá pela frente o vencedor do encontro entre o monegasco Valentin Vacherot e o búlgaro Grigor Dimitrov.