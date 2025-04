O italiano Flavio Cobolli conquistou, aos 22 anos, o primeiro título ATP da carreira, depois de ter derrotado na final do torneio de Bucareste, de categoria 250, o argentino Sebastián Báez com um duplo 6-4, em 1:47 horas.

Na segunda final da carreira, depois da perdida para Sebastian Korda em Washington, no ano passado, Cobolli, número 45 do mundo, surpreendeu o especialista em terra batida Báez (36.º), piso onde venceu seis dos setes títulos ATP que tem no currículo, o primeiro dos quais no Estoril Open, em 2022.

Substituto, precisamente, do torneio português no calendário de 2025, o Open de Bucareste contou com alguns nomes relevantes no saibro, como Nicolas Jarry ou Dusan Lajovic, para lá dos veteranos Richard Gasquet e Stan Wawrinka.

Segue-se o Masters 1.000 de Monte Carlo, também ele disputado em terra batida. Na primeira ronda, Cobolli terá como adversário o sérvio Duan Lajovic. No mesmo torneio, o português Nuno Borges mede forças com o dinamarquês Holger Rune, na eliminatória inaugural.