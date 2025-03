Que grande estreia para o veterano Richard Gasquet na edição 2025 do torneio ATP 250 de Marraquexe, em Marrocos. O francês perdeu o primeiro set para o neerlandês Botic Van de Zandschulp (6-4), esteve em desvantagem no segundo por 4-1, mas foi capaz de uma reviravolta impressionante, virando o encontro do avesso para o vencer pelos parciais de 7-5 e 6-1.

Os louros de Gasquet (148.º no ranking ATP) conflituam, até certo ponto, com os deméritos de Van de Zandschulp (88.º), que teve um “apagão” a meio do encontro, do qual nunca recuperou até final.

O neerlandês venceu apenas um dos sete jogos de serviço de que dispôs a partir do 4-1 no segundo parcial, tendo mesmo servido para fechar o segundo set a 6-4, depois de ter quebrado o serviço ao adversário.

Na próxima eliminatória, Richard Gasquet defronta o italiano Flávio Cobolli, número 45 do mundo e terceiro cabeça de série no torneio marroquino.

De recordar que o tenista francês, de 38 anos, vai colocar um ponto final na carreira na próxima edição de Roland Garros, que se disputa entre 25 de maio e 8 de junho, em Paris.