A afirmação de João Fonseca no circuito ATP consolidou-se com o primeiro torneio conquistado pelo jovem brasileiro, de 18 anos. Aconteceu no último domingo, em Buenos Aires, na Argentina, após ter derrotado, na final, o top 30 mundial e número 1 argentino, Francisco Cerundolo, por 6-4 e 7-6.

«É um título muito especial e mais um passo para chegar no meu sonho, que é ser o número 1 do mundo. Estamos ainda muito longe, temos de ter os pés no chão e manter a humildade, porque é só o começo», atirou o tenista natural do Rio de Janeiro, no fim do torneio de categoria 250.

O feito não passou ao lado do espanhol Carlos Alcaraz, campeão em Buenos Aires há dois anos. «Impressionante, João! Muitos parabéns!!!», escreveu o número 3 mundial, nas redes sociais.

Impressive Joao! 🔥🤝🏻 Many congrats!!! 🫶🏻🇧🇷 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 16, 2025

Visto por muitos como o sucessor de Gustavo Kuerten no ténis brasileiro, João Fonseca, que no ano passado foi afastado na primeira ronda do Estoril Open pelo britânico Jan Choinski, vem confirmando as expetativas criadas em torno de si.

O primeiro título no circuito ATP segue-se à conquista das Next Gen Finals, torneio que junta os melhores jogadores até 21 anos de cada ano, e a uma participação interessante no Open da Austrália, em que afastou o top 10 mundial Andrey Rublev, na primeira ronda do quadro principal, depois de ter superado a fase de qualificação.

Estes registos permitem-lhe subir ao 68.º posto do ranking mundial, 77 lugares acima do 145.º que ocupava no início deste ano.

O próprio Gustavo Kuerten, que chegou a liderar o ranking ATP, em 2000, e venceu três edições do torneio de Roland Garros, acredita que Fonseca «tem potencial para fazer muito mais história e chegar ainda mais longe». «No desporto nada é garantido, mas o nível que o João está a atingir é comparável ao dos ícones mundiais», completou, citado pela Globo.

Ao longo da sua ainda curta carreira, João Fonseca venceu ainda a edição júnior do US Open (2023) e três títulos da categoria Challenger, o último dos quais no passado mês de janeiro, em Camberra, na Austrália.