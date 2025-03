Por estranho que possa parecer, Jannik Sinner continua a alargar a vantagem no comando do ranking ATP, apesar de estar suspenso de toda a atividade entre fevereiro e maio, após ter testado positivo a uma substância proibida, há um ano.

Na base deste cenário está a forma como é atualizado o ranking mundial. No ténis, os atletas defendem, torneio após torneio, os pontos conquistados na temporada anterior.

Em 2024, Sinner atingiu a final em Indian Wells, onde foi derrotado por Carlos Alcaraz. No castigo que lhe foi aplicado, foram-lhe retirados, logo em agosto do ano passado, os 400 pontos conquistados na Califórnia, um cenário ainda assim mais favorável do que o do espanhol, que ao cair, no sábado, perante Jack Draper, nas meias-finais de Indian Wells, vai perder um total de 600 pontos na atualização desta segunda-feira.

Entre Sinner e Alcaraz, no segundo lugar do ranking ATP, surge o alemão Alexander Zverev, que foi eliminado logo na segunda ronda do Masters 1.000 californiano pelo neerlandês Tallon Griekspoor e vê serem-lhe subtraídos 190 pontos. A final masculina de Indian Wells, que se joga este domingo, junta Jack Draper e Holger Rune.

Contas feitas, mesmo sem jogar, Jannik Sinner inicia a semana com uma vantagem pontual superior para os principais rivais. O italiano mantém os 11.330 pontos, enquanto Zverev passa de 8.135 para 7.945 pontos e Alcaraz de 7.510 para 6.910 pontos.

Até ao regresso, que pode acontecer no Masters 1.000 de Roma, Sinner vai perder um total de 1.600 pontos. Ainda assim, só será ultrapassado na liderança da tabela caso Zverev vença pelo menos dois dos próximos Masters 1.000 (Miami, Montecarlo e Madrid) ou Alcaraz os consiga ganhar todos.

Noutro contexto, o português Nuno Borges, que, no sábado, falhou a terceira final consecutiva no Challenger 175 de Phoenix, vai cair sete posições na próxima atualização do ranking ATP, para o 43.º posto.