O sonho de Nuno Borges em conseguir “tri” no Challenger de Phoenix, de categoria 175, ficou desfeito com a derrota, nas meias-finais do torneio norte-americano, diante do cazaque Alexander Bublik, pelos parciais de 6-3 e 6-4, em pouco mais de uma hora.

Borges (36.º no ranking ATP) até foi o primeiro a quebrar o serviço ao adversário, ao terceiro jogo, mas não foi capaz de segurar essa vantagem, acabando por ceder nos seus últimos dois jogos de serviço do set inicial.

O segundo parcial teve apenas uma possibilidade break, que foi aproveitada por Bublik (82.º) no terceiro jogo, momento que se revelou decisivo para o desfecho da partida.

Nota ainda para o domínio do cazaque no capítulo do serviço, tendo assinado 16 ases, contra apenas um do português.

Na final do Challenger de Phoenix, no domingo, Bublik terá pela frente o prodígio brasileiro João Fonseca (80.º), de apenas 18 anos, que este sábado afastou o antigo top 4 mundial Kei Nishikori (76.º) com um duplo 6-3.

Cabral afastado na República Dominicana

Quem também falhou acesso a uma final de um Challenger 175 foi Francisco Cabral, na República Dominicana, na variante de pares. Ao lado de Hendrik Jebens, o português acabou afastado pela dupla Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 10-7.