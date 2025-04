Mais de um ano depois, Jelena Ostapenko voltou a vencer um torneio no circuito WTA, e com o bónus de ter derrotado as duas primeiras classificadas no ranking mundial no caminho até ao título em Estugarda.

Na final do WTA 500, a tenista letã derrotou a líder mundial, Aryna Sabalenka, em 1:26 horas, pelos parciais de 6-4 e 6-1.

De recordar que, também em Estugarda, Ostapenko já havia vencido, nos quartos de final, a número 2 do mundo, Iga Swiatek (6-3, 3-6 e 6-2).

Este foi o nono título na carreira de Jelena Ostapenko, o primeiro na terra batida desde 2017, quando conquistou Roland Garros, o único troféu do Grand Slam que tem no currículo.

A última conquista da atleta nascida há 27 anos em Riga, capital da Letónia, havia sido em fevereiro do ano passado, quando venceu o Open de Linz, na Áustria.