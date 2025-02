A tenista britânica Emma Raducanu pediu à juíza de cadeira para interromper a partida com Karolina Muchova, da segunda ronda do Open do Dubai, depois de ter identificado, na bancada, um homem que, na passada segunda-feira, se tinha aproximado de si de forma inapropriada após a vitória frente a Maria Sakkari.

O momento aconteceu ainda no primeiro set e deixou Raducanu visivelmente transtornada. Depois de identificado, o homem foi retirado da bancada por elementos da equipa de segurança do torneio.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a WTA, entidade que gere o circuito profissional feminino de ténis, garantiu que o homem em causa «será banido de todos os eventos da WTA enquanto é feita uma avaliação do nível de ameaça» para a tenista.

«A segurança das jogadoras é a nossa principal prioridade. A WTA está a trabalhar ativamente com a Emma e a sua equipa para garantir o seu bem-estar e vai fornecer-lhe todo o apoio necessário», assegura ainda a entidade.

WTA statement on the security incident in Dubai:



On Monday, February 17, Emma Raducanu was approached in a public area by a man who exhibited fixated behavior. This same individual was identified in the first few rows during Emma’s match on Tuesday at the Dubai Duty Free Tennis…