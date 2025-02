Em poucas horas, o Open do Dubai, torneio de categoria WTA 1.000, ficou sem as duas principais cabeças-de-série. Depois de a líder do ranking mundial, Aryna Sabalenka, ter caído, com surpresa, perante a dinamarquesa Clara Tauson (38.ª), foi a vez de Iga Swiatek, número 2 do mundo, ter sido afastada da prova pela ainda adolescente Mirra Andreeva, de 17 anos, por um duplo 6-3.

A jovem tenista russa, que iniciou a semana no 14.º posto da hierarquia WTA, assinou uma exibição sólida diante da rival polaca, que derrotou pela primeira vez na carreira. Assinou 10 ases, contra nenhum de Swiatek, que cometeu mais de 30 erros não forçados ao longo do encontro.

A solidez de Andreeva ficou bem patente nos sete pontos de break salvos na partida, sendo quebrada apenas por uma vez, no início do segundo parcial. Por seu turno, roubou o jogo de serviço a Swiatek em quatro ocasiões, mostrando nervos de aço na hora de fechar o resultado.

Já com dois títulos WTA na carreira, um deles na variante de pares ao lado Diana Shnaider, Mirra Andreeva atinge pela primeira vez as meias-finais de um torneio de categoria WTA 1.000.

A jovem tem dado que falar pelos feitos que vai protagonizando desde que surgiu no circuito profissional, tinha apenas 15 anos.

Natural de Krasnoyarsk, na Rússia, virou um fenómeno na edição de 2024 de Roland Garros, disputado no seu piso predileto, a terra batida, onde atingiu as meias-finais após ter afastado Sabalenka nos quartos de final, num jogo marcado pelos problemas gástricos da bielorrussa. Foi ainda medalha de bronze em Partis 2024 na variante de pares, novamente na companhia de Diana Shnaider.

A título de curiosidade, a irmã, Erika Andreeva, de 20 anos, também é tenista profissional, ocupando a atualmente o 94.º posto no ranking mundial.