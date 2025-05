Depois de Carlos Alcaraz na véspera, foi a vez de Jannik Sinner se apurar pela primeira vez na carreira para as meias-finais do torneio Masters 1.000 de Roma, depois de uma exibição demolidora diante de Casper Ruud (6-0 e 6-1), número 7 do mundo, especialista em terra batida e que vinha de vencer o Masters de Madrid, no início deste mês.

Sinner, líder do ranking mundial, começou por aplicar um 6-0 no set inicial, em apenas 28 minutos. Para se ter uma noção das dificuldades enfrentadas por Casper Ruud, o norueguês conquistou apenas sete pontos em todo o primeiro parcial.

Naturalmente, o nórdico subiu um pouco o nível no segundo set, no qual assinou os sete winners que fez em toda a partida, mas Sinner, que não enfrentou qualquer ponto de break no encontro, continuou intratável, fechando o jogo com mais um parcial autoritário: 6-1.

De regresso ao circuito ATP, depois de ter cumprido um castigo de três meses devido a um caso de doping, Jannik Sinner terá como adversário, na meia-final de Roma, o norte-americano Tommy Paul (12.º), que esta quinta-feira afastou o polaco Hubert Hurkacz pelos parciais de 7-6 e 6-3.

Na restante semifinal, Carlos Alcaraz (3.º) defronta o italiano Lorenzo Musetti (9.º), que nos quartos de final superou o campeão em título Alexander Zverev.