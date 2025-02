O espanhol Fernando Verdasco terminou a carreira, esta quarta-feira, aos 41 anos, no Open de Doha, no Qatar. A última partida foi disputada ao lado de Novak Djokovic, no torneio de pares, perdida para a dupla Harri Heliovaara/Henry Patten, pelos parciais de 7-5 e 6-4.

Sem competir desde 2023, Verdasco anunciou o regresso ao circuito para uma despedida em court ao lado do amigo Djokovic, «uma verdadeira lenda deste desporto e um dos melhores atletas de todos os tempos», como o definiu o espanhol na publicação em que anunciou a inesperada parceria com o tenista sérvio.

Ao longo da carreira, o espanhol venceu sete torneios no circuito ATP, em 16 finais. Ajudou Espanha a conquistar a Taça Davis em 2008, 2009 e 2011, e venceu as ATP Finals, em 2013, ao lado de David Marrero, na variante de pares.

Em 2009 atingiu as meias-finais do Open da Austrália, o seu melhor registo em torneios do Grand Slam, e, dois anos mais tarde, perdeu a final do Estoril Open para o argentino Juan Martin del Potro.

Com mais de 18 milhões de dólares arrecadados em prémios monetários nos torneios que disputou, chegou a ser o número sete mundial, em 2009, detendo um registo de 559 vitórias e 447 derrotas na carreira.

Canhoto, natural de Madrid, Verdasco ganhou o seu último encontro de singulares em novembro de 2020, no Challenger de Roanne, em França.