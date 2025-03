Na discussão pelo título de melhor tenista de sempre, todas as estatísticas contam. Esta sexta-feira, em Miami, Novak Djokovic deu mais um passo rumo à eternidade imaculada no Olimpo da modalidade ao igualar Rafael Nadal no topo da lista de atletas com mais triunfos em partidas de torneios de categoria Masters 1.000. Isto no dia em que Daniil Medvedev foi “atropelado", Nick Kyrgios eliminado e, no feminino, Jelena Ostapenko foi afastada pela jovem filipina Alexandra Eala.

E vão 410 vitórias para Djokovic (5.º) em jogos de torneios Masters 1.000, tantas quantas Rafael Nadal, que liderava, até aqui isolado, esse ranking. A colagem de “Nole” ao espanhol foi alcançada frente a Rinky Hijikata (86.º) (6-0 e 7-6), celebrada com o sérvio a tocar o «violino» mais afinado que algum dia lhe deram para as mãos, a sua raqueta.

Ainda no torneio masculino, Jaume Munar (56.º) “arrasou” o russo Daniil Medveved (8.º), especialista em hardcourts, por 6-2 e 6-3, enquanto Nick Kyrgios (892.º) terminou a aventura no regresso a Miami na segunda ronda, onde perdeu para o russo Karen Khachanov (23.º) por 7-6 e 6-0.

Entre os favoritos, nota para os triunfos apertados de Casper Ruud (6.º), que superou Miomir Kecmanovic (48.º) por 3-6, 6-4 e 6-4, e Stefanos Tsitsipas (10.º), que afastou Tseng (115.º) por 4-6, 7-5 e 6-3. Realce ainda para a vitória de Gael Monfils (46.º), de 38 anos, diante do sempre complicado Jiri Lehecka (27.º), por 6-1, 3-6 e 7-6.

Na variante feminina, a polaca Iga Swiatek (2.ª) voltou a derrotar a francesa Caroline Garcia (74.ª) na segunda ronda de um WTA 1.000 (6-2 e 7-5), depois de Indian Wells.

As notas de maior destaque do dia foram assinadas por Emma Raducanu (60.ª), que bateu Emma Navarro (10.ª) pelos parciais de 7-6, 2-6 e 7-6; e Alexandra Eala (140.ª), que afastou a ex-top 4 do mundo, Jelena Ostapenko (25.ª), por 7-6 e 7-5.