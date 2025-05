A primeira etapa da edição 2025 da Volta a Itália ficou marcada por uma queda aparatosa do espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step), a menos de cinco quilómetros da meta, que obrigou o ciclista a ser transportado para o hospital.

O espanhol saiu em frente numa curva e caiu num desnível do passeio, acabando por ter de ser imobilizado numa maca. A Quick-Step já confirmou que Landa não vai regressar à prova.

A tirada foi ganha, ao sprint, por Mads Pedersen (Lidl-Trek), enquanto o português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) terminou na 108.ª posição, a 8:18 minutos do vencedor.

No sábado, ainda em território albanês, corre-se a segunda etapa do Giro, com um contrarrelógio individual de 12,7 quilómetros, na capital Tirana.