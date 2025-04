Carlos Alcaraz e Daniel Altmaier protagonizaram um dos pontos do ano no arranque do duelo entre ambos por uma vaga nos quartos de final do Masters 1.000 de Monte Carlo.

Entre corridas desenfreadas, amorties, um tweener fenomenal e bolas em cima da linha desenhou-se uma jogada incrível, logo no segundo jogo de serviço, uma espécie de aperitivo para o duelo entre ambos. O público, deliciado, foi à loucura.

Ainda esta tarde, o português Nuno Borges defronta o grego Stafanos Tsitsipas, também para os oitavos de final de Monte Carlo.